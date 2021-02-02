شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد والأجهزة المعنية.

واستعرض «الغضبان» مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، وكذلك شدد على الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الشوارع والأحياء ومنع أي تجمعات للقمامة حفاظا على الشكل الحضارى للمحافظة، والاستجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير سبل الراحة للمواطن في المقام الأول، لافتا إلى أن المحافظة حققت طفرة حقيقية في مستوى المشروعات الخدمية بما يساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.