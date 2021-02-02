شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية مدى الحياة لأسر الشهداء في النادي الرياضي ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة النادي الرياضي ببئر العبد، في محافظة شمال سيناء، منح أسر الشهداء عضوية أبدية ومدي الحياة في النادي.

وبحسب بيان للنادي: «النادي الرياضي ببئرالعبد يكرم الشهداء من المدنيين بعضوية مدي الحياة لأبناء وزوجات الشهداء والاشتراك مجانا في كافة الأكاديميات والأنشطة وإقامة الأفراح الخاصة بهم مجانا بالنادي الرياضي».

أضاف البيان أن ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعبدالعزيز كريم، مدير إدارة شباب بئر العبد.

تابع البيان: «وإيمانا بما قدمه الشهداء المدنيون ودورهم الكبير وافق مجلس الإدارة على تكريم الشهداء في أسرهم واعتبارهم يمتلكون حقوق المؤسس، بالإضافة إلى إعفاء أبنائهم وأسرهم من رسم الالتحاق والاشتراك السنوي ورسوم أكاديميات كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه والصالات».