شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: ندعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية والتي تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.

وأضاف بأن المنطقه الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين اثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ ٥٤و٥٨ مصنع وأصبحت منتجاتهم تتواجد في كافة الأسواق.