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محافظ بورسعيد: ندعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية والتي تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.

وأضاف بأن المنطقه الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين اثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ ٥٤و٥٨ مصنع وأصبحت منتجاتهم تتواجد في كافة الأسواق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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