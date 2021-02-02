شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 5 أطنان مخللات في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمخللات بمركز القنايات غير مرخص، وبه نقص شديد في الإشترطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن، كما قامت الحملة بضبط ٣ طن و٦٥٠ كجم، عبارة عن «شطة مكسيكي، لفت، زيتون، وليمون»، لسوء التخزين، وإعدام طن و٣٠٠ كجم، عبارة عن «شطة، ليمون، بصل، قرنبيط، جزر، خيار، ومخلل مشكل»، وتم سحب ٤ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة القنايات.

من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لفريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالقنايات ومفتشي الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.