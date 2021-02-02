شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتورعبدالرازق دسوقي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، الدكتور عاشور أحمد عمري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعزت سلامة مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفرالشيخ، وعطية نصر منسق الهيئة مع الجامعة، ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة بالجامعة محمد صلاح عمار.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تبذل دورا إيجابيا في دعم القضايا القومية وعلى رأسها محو الأمية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اهتمام القيادة السياسية بملف الأمية ما يؤكد بذل أقصى الجهود لمواجهته، مشيرا إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية القومية، وأن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

وأوضح د. دسوقي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس هذا الاهتمام وهو تعزيز للدور المجتمعي للجامعة في القضايا القومية، خصوصا قضايا محو الأمية، كما يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية ويرسخ ثقافة العطاء لدى الشباب ويغرس مفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة لديهم.

من جانبه، لفت رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، الدكتور عاشور عمري، إلى التعاون الوثيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للقضاء على الأمية، باعتبارها أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، وأن جامعة كفرالشيخ تولى قضية محو الأمية دعم غير مسبوق. ‏‏ وفي ختام توقيع البروتوكول تبادل الجانبان الدروع والصور التذكارية.

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون