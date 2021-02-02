شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تبحث أولويات التدخلات التنموية المطلوب تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمناقشة أولويات التدخلات التنموية المطلوب تنفيذها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في ضوء نتائج المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي ٢٠٢٠ والذي تم إجراءه بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشمل عدد ٤٦٥٨ قرية في ٢٢ محافظة، وذلك تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة اعتماد المنهج العلمى في التخطيط لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستخدام البيانات الاحصائية التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبناء تصور كامل حول التدخلات التي يجب تنفيذها في قرى المبادرة.

كما أكدت السعيد ضرورة تحليل نتائج مسح المجتمع المحلي وفهم أهم احتياجات القرى والمراكز وفق البيانات التي تم جمعها ميدانيًا؛ حتى تتم التدخلات بالشكل الذي يلبي احتياجات أهالي القرى ويحقق مصالحهم ويتفق مع أهداف الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.