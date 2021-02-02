شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا في مستشفى الصدر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة تطعيم ثان الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بالجرعة الأولى، وذلك بعد تطعيم الفرق الطبية بمستشفى فاقوس النموذجي، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقام وكيل الوزارة بالإشراف على حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، كما قدم وكيل الوزارة، والفرق الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على توفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مجاناً للفرق الطبية بمستشفى الصدر، ومختلف الكوادر الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر عرضة للإصابة مجاناً.

وفي سياق متصل، تابع «مسعود»، أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، خاصة خلال الظروف الراهنة.