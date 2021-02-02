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محافظ السويس يقرر غلق المخازن أسفل العقارات ومحاضر للمخالفين

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إخلاء المخازن أسفل العمارات السكنية، ومنع تواجدها.

جاء ذلك القرار بعد الحريق الذي نشب في مخزن لتصنيع الأحذية أسفل عقار بمنطقة كرداسة بالجيزة، والذي استمر أكثر من يومين وتسبب في تصدع الأعمدة الخرسانية للعقار.

وطالب «صقر» بمنع تواجد أي مخازن أسفل العمارات السكنية وحال تواجدها يتم الإخلاء والغلق واتخاذ الإجراءات القانونية، وناشد المواطنين الإبلاغ الفوري عن كل ما يخالف ذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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