شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يقرر غلق المخازن أسفل العقارات ومحاضر للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إخلاء المخازن أسفل العمارات السكنية، ومنع تواجدها.

جاء ذلك القرار بعد الحريق الذي نشب في مخزن لتصنيع الأحذية أسفل عقار بمنطقة كرداسة بالجيزة، والذي استمر أكثر من يومين وتسبب في تصدع الأعمدة الخرسانية للعقار.

وطالب «صقر» بمنع تواجد أي مخازن أسفل العمارات السكنية وحال تواجدها يتم الإخلاء والغلق واتخاذ الإجراءات القانونية، وناشد المواطنين الإبلاغ الفوري عن كل ما يخالف ذلك.