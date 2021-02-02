شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مسؤولي مديرية الصحة بأسوان بلقاح «سينوفارم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى عدد من المسئولين بقطاع الصحة بمحافظة أسوان، الثلاثاء، الأمصال المخصصة للتطعيم ضد فيروس كورونا، ضمن الجرعة الأولى من لقاح (سينوفارم ) الصينى المخصص للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وأداريين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الرعايه الصحية المتكاملة للجيش الابيض.

واوضح الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، في تصريحات صحفية، أنه تم تطعيم وكيل وزارة الصحة الدكتور ايهاب حنفى ووكيل المديرية الدكتور محمد سرور ومدير الطب الوقائى، مدير الطب العلاجى، ومدير مستشفى الحميات، ومدير مستشفى الصدر، ومدير مستشفى اسوان التخصصى، وعدد من الاخصائين بحميات اسوان، لينتهى قريبا تطعيم باقى الفرق الطبية، يعقبه تطعيم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وبقية المواطنين.

اضاف، أن إجمالى تحصينات وتطعيمات الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم يصل إلى 1048 لقاح.