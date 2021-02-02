شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع «هيكل» مشروع رقمنة الإعلام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع أهمية دور الإعلام في توضيح مشروع تنمية وتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية أن يكون دور الإعلام في هذا المشروع القومى راصدًا للجهود المبذولة في هذا المشروع الضخم وغير المسبوق، الذي سيوفر الحياة الكريمة لملايين المصريين من أهالينا سكان القرى.

واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الوزير حول تطورات مشروع رقمنة الإعلام المصرى، الذي تم عرضه على السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع.

كما تطرق الاجتماع لبحث نتائج اجتماعات مبادرة «الشخصية المصرية ٢٠٣٠»، التي عقدتها الوزارة خلال الشهور الماضية، بحضور عدد من الوزراء، كما استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول أنسب طرق وتوقيتات طرح المبادرة.

وشرح «هيكل» السياسة الإعلامية للدولة المصرية في ضوء التطورات العالمية الحالية.