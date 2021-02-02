شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تعلن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن مساهمة الشركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار «صالح»، إلى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات (وضع راهن – وضع مستقبلي) للقرى المستهدفة ويبلغ عددها 81 قرية وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع؛ لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

وأفاد بأن الاحتياجات المطلوبة تتمثل في أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، إنشاء منظومات حديد ومنجنيز، دق وتغويص ابار مياه الشرب، تركيب أجهزة قياس تصرفات وضغوط على مخارج المحطات وأعمال توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي.