شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 8 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة -الأدبية، وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفية إلى المشرحة.

كان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة، اليوم الثلاثاء، يفيد بالحادث، وانتقل المقدم أحمد غريب رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث أمام شرطة المطاحن، وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحادث انحراف سيارة ملاكي على الميكروباص، فحاول سائق الأخيرة تفادي ذلك فانحرف بسرعة يمين الطريق ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يديه وإنقلاب السيارة.

وقال مصدر طبي في مستشفى السويس العام، إن المصابين حالتهم مستقرة باستثناء 3 حالات تنوعت إصاباتهم بين كسور مضاعفة في الأطراف واشتباه في حدوث نزيف داخلي، وارتشاح رئوي من أثر الصدمات في الحادث، وجرى فتح غرفة العمليات وتجهيزها لإجراء عمليات للمصابين.