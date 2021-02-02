شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية» تنظم ورش عمل إرشادية للطلاب عبر تطبيق Zoom والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أسرة صناع الحياة بكلية الزراعة جامعة المنوفية مجموعة من الورش الإرشادية التوعوية للطلاب أون لاين عبر تطبيق Zoom لثلاث أيام، والتي تناولت موضوعات هامة تفيد الطلاب والطالبات في مجالات زراعية مختلفة.

وتناولت الفاعليات ورشة عمل بعنوان «زراعولوچى» حاضر فيها المدرب بسام سامي وتناولت الكيفية التي يدار بها الوقت وعمل جدول زمني للمذاكرة إستعدادًا لفترة الإمتحانات، وورشة أخرى حول «الهيدروبونيك» تحدث فيها المهندس الزراعي أحمد جابر صيام عن الزراعة المائية والأدوات المستخدمة فيها والمحاليل المضافة للنباتات، كما تناولت الفعاليات ورشة عمل بعنوان«لاند سكيب» حاضر فيها المهندس عبدالجواد محمد وتناول فيها معنى اللاند سكيب والصفات الواجب توافرها لتحقيق الهدف منه وفريق العمل من المهندسين بالمجالات المختلفة لإتمام عمل واحد مشترك.

كما شملت الفاعليات الحديث حول الجودة تحدث فيها المهندس أحمد نقيب عن مصطلحات الجودة ومعالجة المشكلات ووضع المعايير المناسبة لإقامة مشروعات حاصلة على الجودة. كما تحدثت الدكتور إسراء عيد عن التحاليل الطبية ودبلومة التحاليل والمصطلحات المتداولة في هذا المجال. كما تناولت الفاعليات مناقشة متطلبات سوق العمل للمدرب عبدالله حافظ والذي تحدث عن احتياجات السوق وكيفية البدء في مشروع جديد والمهارات المطلوبة لسوق العمل.