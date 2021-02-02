شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرقية» تُطلق حملات لتوعوية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بإطلاق حملات توعوية للمواطنين بقري كفر السواقي، الدهتمون، طوخ بمركز ومدينة أبوكبير، وقريتي كفر شاويش، والسماعنة بمركز فاقوس، وكذلك العاملين بمحطة مياه العباسة بمركز ومدينة أبوحماد، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه ،وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وقال «فارس» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية على المواطنين بالشوارع والمحلات والأسواق، تحمل عدد من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استخدامها، بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها.

وأضاف رئيس الشركة أن الحفاظ على المياه واجب وطني، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة، أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية وتعريفهم بخطورة إهدارها، وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها باعتبارها تمثل قضية أمن قومي للمصريين، وخاصة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.