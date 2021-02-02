شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالمنيا يطلب بضم مشروعات الصرف إلى «حياة كريمة» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أحمد عبدالمحسن أبوحتة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار في المنيا، بضم مشروعات الصرف الصحي بالقرى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المحافظة.

وكشف «أبوحتة» خلال اجتماع لجنه الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن عدم توصيل الصرف الصحي لـ92 % من قرى المحافظة، وتوقف تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي ومنها في مركز بني مزار، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ خطة توصيل الصرف الصحي «لكون معظم هذه القري بها ارتفاع في منسوب المياه الجوفية».