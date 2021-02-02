أخبار مصر

رئيس الكونغو فى لقاء الرئيس السيسي: أود إنشاء نسخة من العاصمة الإدارية ببلدى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونغو فى لقاء الرئيس السيسي: أود إنشاء نسخة من العاصمة الإدارية ببلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أكد رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى" أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "أود إنشاء نسخة منها في كينشاسا".

 

ووصف رئيس الكونغو، الأهرامات التي سيزورها أيضا بـ"مفخرة لأفريقيا كلها"، مضيفًا:"سنرى ما قام جدودنا المشتركون  ببناءه"، علي حد قوله.

 

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، عقب انتهاء مباحثاتهما.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا