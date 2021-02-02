شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ناقشت مع الرئيس الكونغولى تعزيز شراكة البلدين الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية ، فى أول زيارة له لمصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً، حيث رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.

وأكد الرئيس السيسى، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، حيث تبادلا الرؤى، ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس الكونغو



الرئيس عبد الفتاح السيسى و فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو



الرئيس عبد الفتاح السيسى و فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



الرئيس عبد الفتاح السيسى و نظيره الكونغولى



الرئيس عبد الفتاح السيسي و فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو



الرئيسان المصرى و الكونغولى



السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



جانب من المباحثات



خلال المباحثات الثنائية