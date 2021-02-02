شكرا لقرائتكم خبر عن مديح أفريقى لحكمة مصر والسيسى.. رسائل رئيس الكونغو من قلب القاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى بقصر الاتحادية فى أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدى البلدين.

فيما أكد رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى" أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل، مشيرًا إلى أنه أحاط الرئيس السيسى علمًا باستقباله مؤخرًا فى كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيرى الخارجية والرى السودانيين، كل علي حده، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة، وأكد موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتى لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدًا في التوتر.

وأشار إلى أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادى التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسى، وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلي حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمى.

من ناحية أخرى أكد رئيس الكونغو الديمقراطية أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "أود إنشاء نسخة منها في كينشاسا".

الإنفوجراف التالى يستعرض رسائل رئيس الكونغو من قلب القاهرة.