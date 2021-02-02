شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الكونغولى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية فى أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم جلسة أخرى موسعة بحضور وفدى البلدين.



الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس الكونغو



الرئيس عبد الفتاح السيسى و فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو



الرئيس عبد الفتاح السيسى و فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



الرئيس عبد الفتاح السيسى و نظيره الكونغولى



الرئيس عبد الفتاح السيسي و فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو



الرئيسان المصرى و الكونغولى



السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



جانب من المباحثات



خلال المباحثات الثنائية