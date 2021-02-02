شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: استبيانات لتقييم رحلة المريض بمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات عن عمل استبيانات مصممة لقياس رضاء المنتفعين أثناء رحلة المريض العلاجية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد .

وقال الدكتور أحمد السبكى في تصريح لـ"الخليج 365": "الاستبيان يتضمن تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له، وتابع : تشمل رحلة علاج المريض بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة المرور بـ "الأمن، الاستقبال، محطة انتظار المريض، الطبيب، المعمل، الأشعة، الصيدلية"، فيما تشمل رحلة علاج المريض بالمستشفيات داخل "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأقسام الداخلية".

وتابع: أن عملية قياس رضاء المنتفعين عن أداء الخدمات الطبية تسهم في قياس وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى نسبة من إرضاء المواطنين عن الخدمات والنظام الصحي ككل، وذلك علي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأعلى مستوى من الجودة العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم قياس رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد والمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة وفق آليات علمية في منهجيات قياس رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، وبما يضمن تطوير الأداء بشكل أكبر مُواكبةً للتقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.