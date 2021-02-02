شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تواصل خرق القوانين الدولية: بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أديس أبابا تضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، حيث تصر على خرق القوانين والاتفاقيات الدولية التى تنظم عمل الأنهار الدولية، وقال سيلشي بيكيلي وزير الري والطاقة الإثيوبي، إن عمليات بناء سد النهضة تسير كما هو مخطط لها.

كان رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى"، أكد أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل.

وأكد "فليكس تشيسكيدى"، أنه أحاط الرئيس السيسى علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل على حدة، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة، وأكد على موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتى لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدًا في التوتر.

وأشار إلى أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادى التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسى، وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلي حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمى.