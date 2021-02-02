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الحكومة: المؤسسات الدولية تؤكد استقرار الاقتصاد المصرى فى 2020/2021.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله إنه بعد مرور قرابة عام على جائحة في مصر، مازالت المؤسسات الدولية تطرح توقعات إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى، وتؤكد على استقراره بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.

 

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا إيجابيًا في 2020 رغم كورونا، واستطاعت خفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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