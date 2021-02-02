شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: المؤسسات الدولية تؤكد استقرار الاقتصاد المصرى فى 2020/2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله إنه بعد مرور قرابة عام على جائحة كورونا في مصر، مازالت المؤسسات الدولية تطرح توقعات إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى، وتؤكد على استقراره بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا إيجابيًا في 2020 رغم كورونا، واستطاعت خفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020.