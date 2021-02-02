شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض درجات.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الأرصاد ، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 03 فبراير 2021 إلى الجمعة 05 فبراير 2021 .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 03 فبراير، وحتى يوم الجمعة الموافق 05 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

- الأربعاء 3 فبراير :

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساء )

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين )

- الخميس 4 فبراير:

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - پلي سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر )

و نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

- الجمعة 5 فبراير:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - السويس - کاترین- نخل - رأس سدر - شرم الشيخ )

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الاسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ) .

نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وعن حالة الطقس بالقاهرة الكبرى :

الخميس 4 فبراير :

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحينا على بعض المناطق من القاهرة - الجيزة - القليوبية ) نشاط رياح على بعض مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )

الجمعة 15 فبراير :

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )

نشاط رياح على بعض مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات و التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .