شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونغو الديمقراطية: سأعمل خلال رئاستى للاتحاد الأفريقى على حل قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى"، أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل.

وأكد "فليكس تشيسكيدى"، أنه أحاط الرئيس السيسى علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل على حدة، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة، وأكد على موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتى لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدًا في التوتر.

وأشار إلى أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادى التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسى، وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلي حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمى.



الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس الكونغو



الرئيس عبد الفتاح السيسى و فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو



الرئيس عبد الفتاح السيسى و فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



الرئيس عبد الفتاح السيسى و نظيره الكونغولى



الرئيس عبد الفتاح السيسي و فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو



الرئيسان المصرى و الكونغولى



السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية



جانب من المباحثات



خلال المباحثات الثنائية