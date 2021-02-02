شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: جينات المصريين قوية ضد كورونا.. واللقاح سيخفض الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون البحوث جينات المصريين قوية وتلعب دور كبيرمواجهة الفيروس مضيفة أنه لا يوجد تحور فى فيروس كورونا في مصر حتي الآن وتابعت: "معظم مكون الشعب المصرى من الشباب ذا المناعة القوية.

وقالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون البحث العلمي لليوم السابع أن الالتزام بالاجراءات الوقائية وتوفير اللقاحات سيساهم في خفض الإصابات إلى حد كبير وهو ما نشهدة حاليا بتراجع الاصابات عالميا.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة قال: "أيام محدودة وسيفتح موقع حجز اللقاح وسنبدأ فى تطعيمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة النصف الثانى من شهر فبراير".

وتابع أنه متوقع وصول كميات كبيرة من اللقاح خلال الأيام المقبلة سواء المتعاقد عليها أو التى سيوفرها الجافى، وأنه ليس هناك أفضلية للقاح على الآخر فجميعهم يعطون مناعة من الإصابة ولابد من الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاستمرار فى تطبيقها.

وقال إن وباء كورونا لم يختف فى مصر أو العالم، ولكن هناك تناقص فى عدد الحالات عندنا، وعلينا أن نكون حذرين ونتعامل بكل حرص حتى نقلل من انتشار المرض، وأن زيادة أعداد وفيات كورونا فى الفترة الحالية، هى حصيلة الفترة التى ارتفعت فيها إصابات كورونا فى الأيام الماضية، مضيفا: "وفيات كورونا الحالية انعكاس للأسابيع الثلاثة الماضية".