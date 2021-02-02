شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تصل لحد السيول ونشاط للرياح غدا والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس الغد

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقسا دافئا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

أمطار غزيرة

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.