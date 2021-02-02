شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير القرى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا مع عدد من الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، كما أعلت من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، ولاسيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة "كورونا"، التي لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات المعنية بتنظيم البطولة، ولا سيما وزارات: الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والطيران المدني.

كما عبر رئيس الوزراء، عن امتنانه للدور الذي قامت به القوات المسلحة والداخلية في هذا الحدث الضخم الذي أشاد به العالم، وغيرها من الجهات المعنية، لافتا أيضا إلى إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بما قدمته مصر في هذه البطولة من نموذج يُحتذى به في التنظيم، في ظل الظروف الحالية.