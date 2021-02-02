تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري "جمعة الغضب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، لجلسة 23 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود.

وأفادت المحكمة أنها عدلت قيد ووصف القضية بأنها ضرب أفضى للموت ولي قتلا عمدا أو شروعا في قتل المجني عليهم، قائلة إنها لا تساير النيابة العامة فيما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل.

كانت النيابة العامة اتهمت 8 ضباط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل متظاهرين وإصابة آخرين في أثناء أحداث جمعة الغضب في 28، 29 يناير 2011.