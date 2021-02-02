9 مارس.. مرافعة دفاع 13 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" لجلسة 9 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاءت أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالآتي: عبد التواب محمد علي وعلي طلعت السيد عبد الستار وحسن فتحي خير الدين ومحمد مصطفي عبد العال وصلاح محمود محمد مصطفي وخالد سعيد صالح محمد وبدر محمد عبد الله احمد وصلاح محمد فواز ابراهيم وعلي محمد عبد الجليل عبد العزيز وعبد المجيد عبد الحليم ومحمد سليم بكري علي وهشام سمير حامد عبد العال وشرف سعيد الشكلي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.