"أنا الي هعدي الأول".. سر مقتل شاب على يد سائق توك توك بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وتبين أنه أثناء استقلال الضحية لسيارة وقعت مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك"؛ بسبب خلاف على أولوية المرور.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر على إثرها السائق سلاحا أبيض "مطواة" وسدد بها طعنات نافذة للشاب نُقل على إثرها لقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

حينها، تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم البدرشين إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى جثة شاب بها آثار طعنات بالجسم.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش الفرقة، كشفت تفاصيل الجريمة. وتمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب أحمد فايز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.