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ضبط 2270 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 2270 قطعة غيار سيارات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل محل بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محل لقطع غيار السيارات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 2270 قطعة "غيار سيارات " بدون مستندات " مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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