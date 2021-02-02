ضبط 2270 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محل لقطع غيار السيارات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 2270 قطعة "غيار سيارات " بدون مستندات " مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

محمد يوسف

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