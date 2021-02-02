وزير الأوقاف: هيئة الأوقاف حققت أرباحًا قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه رغم جائحة فيروس كورونا، حققت هيئة الأوقاف أرباحًا قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه، في حين أن الأرباح كانت تقدر في 2013، 90 مليون جنيه خلال العام الواحد.

وأضاف جمعة، خلال إلقاء بيان وزارته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه من المتوقع أن تتجاوز الأرباح بنهاية العام الجاري مليارًا و800 مليون جنيه، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلى 2.5 مليار جنيه بحد أدني؛ الأمر الذي يمكن من تحسين أحوال الأئمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أطلس أوقاف مصر الذي جاء في 92 مجلدًا، يتضمن الوقف ورقم الحجة، واسم الواقف ومساحته، وما طرأ عليه، مضيفًا: قال لي أحد كبار الإعلاميين: هل نحن في مصر ولّا اليابان.

وأضاف الوزير قائلاً: لدينا حضارة عظيمة ولا توجد دولة في العالم تملك من الرصيد الإنساني والخيري مثل مصر.

ونوه جمعة بخطة الوزارة لتوحيد زي الأئمة؛ ليظهر الإمام بالشكل اللائق للهيئة، وكل ذلك من الموارد الذاتية.