سعر متر الأرض 3 آلاف جنيه!.. برلمانيون يطالبون وزير الأوقاف بضم لجنة تقييم الأراضي خبراء في التسعير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزيرَ الأوقاف بضرورة إعادة النظر في استبدال أراضي الأوقاف وإيجارات الأطيان الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزير الأوقاف، في إطار مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة.

وقال عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إن هيئة الأوقاف قامت بتسعير متر الأرض في إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية بـ3 آلاف جنيه للمتر، متسائلًا: هل يعقل أن يكون ذلك السعر في القرى؟!

بينما طالب النائب باسم حجازي، بإعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف؛ بحيث تضم خبراء في التسعير وفن التفاوض؛ بما يحقق الربحية واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقة أفضل من ذلك، مؤكدًا أنه يتم تقدير بعض الأراضي مثلًا بأسعار قد يرى واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقية ويرفض التقنين أو السداد، وهنا فإن التفاوض في الوصول إلى نقطة اتفاق بما لا يضيع مال الوقف أو يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق في مصارفه الشرعية.

ومن جانبه، طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الإصلاح الزراعي التي تم تسليمها إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ.