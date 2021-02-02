شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة سوهاج تنفذ دورات تدريبية حول أفضل طرق مقاومة حشائش وآفات محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد عبدالراضى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، عن البدء في تنفيذ دورات تدريبية وندوات توعية إرشادية لمهندسى الإرشاد الزراعى والمزارعين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حول أفضل الطرق والأساليب المتبعة في مقاومة الحشائش والآفات التي تصيب محصول القمح، بهدف القضاء عليها، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة للنهوض بهذا المحصول الاقتصادى المهم.

وأوضح عبدالراضى، في تصريح له اليوم، أن الدورات تأتى في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وضمن خطة متكاملة تنفذها المديرية لمقاومة الحشائش والآفات التي تصيب المحصول، خاصة الحشائش العريضة، وحشيشة الزمير، والفلارس، وحشرة المن، والحشرة القشرية، ومكافحة أمراض التضخم السائب، التي تصيب المحصول في مرحلة السنابل، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المزروعة قمحا بالمحافظة هذا العام تبلغ 208 آلاف فدان، من أصناف قمح «سدس 12»، و«جيزة 11»، و«مصر1»، و«مصر2»، و«شندويل1»، و«بنى سويف 5»، و«سوهاج4»، و«سوهاج5»، والتى تتميز بجودتها العالية، وإنتاجها الوفير الذي يصل إلى 25 إردبا للفدان.