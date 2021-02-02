شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بإزالة رصيف مُقام بالمخالفة خلال جولته التفقدية لمركز بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإزالة تلتوار مقام بالمخالفة بمبني تحت الانشاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المبني لتعديه على حرم الطريق.

كما وجه المحافظ بالبدء فوراً في أعمال التطوير والتجميل والتوسعة لميدان المحطة ،ومنطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس لإستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة مفاجئة لمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الاشغالات وفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

قام المحافظ خلال زيارته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار، والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يربط بين شارع جمال عبدالناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما توجه محافظ الشرقية لمنطقتي الزعبلاوي والقيسارية والشوارع المتفرعة منها، لمتابعة أعمال الرصف الجارية باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.