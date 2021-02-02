شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد الجامعة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، الدكتور اسماعيل حسنين مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والبحوث والدكتور محمد نجدي، وذلك لتفقد فرع الجامعة المصرية، من قاعات الدرس، والمعامل البحثية بمقر فرع الجامعة المصرية بمدينة أسوان الجديدة.

وقال رئيس جامعة أسوان أن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات، ذات التعقيم الذاتي، والتأكد من هذه الإجراءات، حرصا على سلامة الطلاب والوقوف على مدي جاهزية الفرع لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية.