شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تمنح 398 درجة علمية خلال عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حققت تقدمًا ملموسًا في منح الدرجات والشهادات العلمية للباحثين خلال العام الجامعي 2020 حيث تم منح 284 درجة ماجستير و114 درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم بالإضافة إلى 2680 شهادة دبلوم تخصصي.

هذا وقد صرح رئيس الجامعة بأن ذلك يأتي وفقًا للخطة البحثية للجامعة 2016/2021 وتماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تلبي طموحات المجتمع الأكاديمي وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

هذا وقد احتلت كلية الطب النصيب الأكبر حيث تم منح 53 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراة، تلتها كلية التربية بنسبة 44 رسالة ماجستير و16 رسالة دكتوراة، ثم كلية الهندسة بنسبة 41 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراة، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بنسبة 20 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراة، ثم كلية الآداب بنسبة 16 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراة.