شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: 18.5 ألف طلب تصالح بمتحصلات ٧٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألفا و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه.

واكد على أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسؤولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تنفيذاً لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقوم المراكز التكنولوجية باستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أي نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التي لا يجوز فيها الصالح طبقاً للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020 أو غيرها من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة.

وأوضح أنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 30% من قيمة التصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد انتظاراً لشهر مارس المقبل وذلك بدلاً من الـ 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.