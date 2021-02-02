شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مدينة بئر العبد يتفقد منشآت شركة شمال سيناء للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، منشآت شركة شمال سيناء للبترول، في منطقة رمانة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية في التخلص من النفايات ومياه العزل.

وأكد سالم أن الجولة التفقدية جاءت بعد جلسة تشاور مجتمعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لخطة المرحلة الثالثة للشركة، للبدء في تشغيل آبار غاز طبيعي على عمق 65 كيلومترا في المياه الإقليمية.

ورافق «سالم» خلال الجولة التفقدية، المهندس تامر عبدالكريم، مدير إدارة شؤون البيئة بالشركة وعدد من المهندسين.