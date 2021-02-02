شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم، حالة إيجابية دون تسجيل أي حالات شفاء أو وفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالات شفاء أو وفاة.

وأشار شوكة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 290 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1562 حالة، وعدد الوفيات 94 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأعلن شوكة عن حجز 6 حالات للعلاج في المستشفيات و67 حالة تحت العزل المنزلي.