شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تحالف مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم إطلاق تحالف مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم، بحضور الدكتورة نيفين السواح، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وأ.د كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتورة سناء هارون، المدير التنفيذي للمشروع والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، وأعضاء تحالف المشروع وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢/ ٢ /٢٠٢١ بالمكتبة المركزية بالجامعة.

أوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم هو أحد المشروعات الممولة من أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي ويضم تحالف المشروع ١٠ جامعات مصرية بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن المشروع يعتبر من المشروعات القومية الهامة والذي يهدف إلى إنشاء أول عيادة زراعية إلكترونية تحتوي على معلومات المحاصيل الهامة بمنطقتي المغرة والواحات الخارجة وهما من المناطق المستهدف منها استصلاح ١٥٠٠ فدان والتي حددتها القيادة السياسية للاهتمام بها وزراعتها.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم على كامل الاستعداد لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لأي جانب من جوانب مشروع العيادة الزراعية والذي يعتبر من أهم المشروعات الأكاديمية والبحثية بما يضمه من كوادر ونخبة علمية متخصصة.

وتابع أن المشروع سيحقق له النجاح بتكاتف جميع مجموعات العمل المشاركة وخاصة أنه يحظى باهتمام القيادة السياسية؛ ولذلك تظهر أهمية تنفيذه باحترافية وبخطوات مدروسة وناجحة للإسراع في تطبيقه على أرض الواقع وخدمة وطننا.

وأشارت الدكتورة سناء هارون أن اللقاء يهدف إلى الاتفاق على مفاهيم موحدة للعمل فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والتكنولوجية للمشروع والمهام المنوط بها كل جامعة من الجامعات المشاركة والتي تضم جامعات الفيوم والنيل والأزهر والقاهرة وأسوان والزقازيق ومطروح والعريش والمنوفية وزويل، بالإضافة إلى شركات ممثلة عن القطاع الخاص وتبلغ الفترة الزمنية للمشروع ١٨ شهرا.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور والتي شملت أهداف المشروع لإعداد أطلس يضم جميع معلومات المحاصيل الزراعية الهامة وخاصة المتعلقة بمنطقتي المغرة والواحات الخارجة بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية والزراعية للمشروع.

وتابعت الدكتورة سناء هارون أنه تم تقسيم الجامعات المشاركة إلى ٣ مجموعات عمل رئيسية كل منها مكلف بتحقيق الأهداف المحددة من خلال عدد من المراحل، وأيضًا مناقشة آليات تدريب المرشدين الزراعيين وخريجي كليات الزراعة والمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي على ريادة الأعمال والتسويق وإنشاء شركات زراعية صغيرة وكيفية تشجيع القطاع الخاص وصغار المستثمرين على إقامة مشاريع متناهية الصغر في المجال الزراعي لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من مشروع العيادة الزراعية.