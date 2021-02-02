شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع رصف مدخل فوه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، الثلاثاء، العمل بالأعمال التمهيدية بمدخل دسوق فوه وذلك استعدادا للرصف ضمن خطة هيئة الطرق بمسافة 2 كم تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف حتى ميدان زويل.

كما تابعت «ماضي» إزالة الأرصفة المخالفة للوصول لعرض الشارع طبقا لخرائط الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك تهميداً لوضع طبقة أساس ورصف جيد وذلك في إطار متابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المركز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز والمدن ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

رصف

رصف

رصف

رصف

رصف

رصف