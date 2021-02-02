شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح تسريب خط المياه بطريق «السوفيتيل» بحى شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد زين، رئيس حي شمال، إنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتوجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، إن فرق الصيانة انتهت من إصلاح خط مياه الشرب، نتيجة لوجود تسريب بخط طريق السوفيتيل، مساء الإثنين، وتسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق لساعات معدودة.

وأضاف رئيس الحى، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه فور الإبلاغ عن العطل، تم التحرك مباشرة والتحرك الفورى لموقع الأعطال الذى تسبب فى قطع المياه عن المنطقة، مشيرًا إلى عودة ضخ المياه وفتح المحابس بعد الانتهاء مباشرةً من إصلاح كسر خط ٤ بوصة.