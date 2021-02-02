شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يهنئ آمال ربيع لتكريمها ضمن «أفضل 100 شخصية مؤثرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الثلاثاء، بخالص التهنئة للدكتورة آمال ربيع، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية السابق بجامعة الفيوم، لتكريمها ضمن أفضل 100 شخصية إنسانية مؤثرة بالوطن العربي لعام 2020.

وكُرّمت «ربيع» في المؤتمر العربي لسفراء السلام والعطاء الإنساني الذي أقامه مركز السلام العالمي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية العربية، تقديرًا لجهودها المؤثرة التي تساهم في إنجاح مسيرة العمل الخيري والتطوعي من أجل رقي المجتمع ونشر ثقافة السلام وقيم العطاء الإنساني.