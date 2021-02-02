شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان، الثلاثاء، المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة في بيان عاجل، اليوم، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ من السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وتمتد خلال هذه الفترة إلى باقي أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة عدم الاستقرار تتسبب في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والأحمر، ويصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف.