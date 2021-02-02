شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة فاقوس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بشارعي شلتوت، وشارع الدروس بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات، وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.