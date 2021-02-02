شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة: الإقبال على التصويت غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات القاهرة والجيزة، إن الإقبال على انتخابات النقابتين الفرعيتين اليوم كبير لم تشهده النقابة من قبل، موضحًا أن لجنة تصويت من لجان نقابة القاهرة استنفذت بطاقات الإقتراع على مقعد النقيب والأعضاء فوق السن وتحت السن وطلبت بطاقات جديدة.

وأشار الجوهري، إلى أن وقت الإستراحة يبدأ من الساعة 2 ظهرا وحتى 3 عصرا، وسيتم الانتهاء من التصويت في السادسة مساء وحتى آخر طبيب يدلي بصوته، وعلى الفور تبدأ عملية فرز الأصوات من قبل المستشارين المشرفين على العملية الإنتخابية، وعقب الإنتهاء سيتم تسليم كشوف النتائج إلى اللجنة المشرفة على الإنتحابات التي أشُرف برئاستها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن كافة اللجان بدأت فى استقبال الأطباء البيطريين منذ العاشرة صباحا، وستستمر حتى السادسة مساء اليوم، مشيرا إلى أن من له حق التصويت هم مسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020، مؤكدا أنه سيتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت، تميهدا لإعلان النتيجة النهائية.

وأوضح الدكتور الحسينى عوض، عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، أن عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.