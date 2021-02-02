شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار 3 أيام.. ورشه عمل حول التثقيف البرلمانى لشباب القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية، ورشة عمل على مدار 3 أيام حول التثقيف البرلماني تحت عنوان «البرلمان وأدوات الرقابة وتنفيذ جلسة برلمانية» خلال الفترة من 2/2 حتي 4/2/2021 وذلك بقاعة المديرية.

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه في القليوبية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الورشة تهدف لتدريب المتميزين في الأنشطة لتدريبهم لإدارة جلسة برلمانية، لإعداد النشء ليكونوا فاعلين في المجتمع مشاركين في صنع القرار من خلال برلمان الطلائع الذي يعد المنبر الذي يعبروا فيه عن آرائهم بحرية، ليصل صوتهم للمسئولين.

يأتي البرنامج برعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف سليم محمد سليم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

ورشه عمل حول التثقيف البرلمانى لشباب القليوبية

ورشه عمل حول التثقيف البرلمانى لشباب القليوبية

ورشه عمل حول التثقيف البرلمانى لشباب القليوبية

ورشه عمل حول التثقيف البرلمانى لشباب القليوبية