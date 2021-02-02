شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وكيل «أوقاف القليوبية» السابق متأثراً بإصابتة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الشيخ محمد حمزة وكيل وزارة الأوقاف السابق لمحافظة القليوبية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا حيث تم نقله إلى مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة عقب إصابته حتى توفي اليوم .

ونعت مديرية أوقاف القليوبية الفقيد اليوم قائلين تنعي مديرية أوقاف القليوبية علما من أعلام الدعوة وركنا من أركان المؤسسة الدعوية بمحافظة القليوبية، وأحد القادة الذين أسسوا بنيان أوقاف القليوبية عبر تاريخها، فضيلة الشيخ محمد حمزة وكيل مديرية أوقاف القليوبية سابقا ومدير أوقاف الشرقية وهي آخر الوظائف التي شغلها قبل بلوغه سن المعاش.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية: «إن الفقيد كان بمثابة الوالد لكل الأئمة موجها ومرشدا وداعيا لكل خير وبذل الجهد في سبيل الدعوة إلى الله داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه، وأن يشفع فيه القرآن وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».