شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تشارك في «شهر التوعية بضعف البصر» بمشروعاتها في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية شهر فبراير من كل عام شهر التوعية بضعف البصر، تشارك جمعية الأورمان من خلال مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون بجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مشاركة الأورمان تتضمن تكثيف توقيع الكشف الطبي لأمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.

وأضاف «شعبان» أن شهر فبراير متفق عليه عالميا بأنه الشهر العالمي للتوعية بضعف الإبصار مؤكدا استغلاله في إطلاق برامج التوعية الصحية بطرق الوقاية وسبل العلاج والتأهيل المتاحة للتصدي لقضايا ضعاف البصر وإلقاء الضوء على حجم مشكلات ضعف البصر في مجتمعنا.

وأشار إلى أن الجمعية سبق لها وأطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كما ساهمت في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، وساهمت في مباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومستشفيات القوات المسلحة التي قامت بتنفيذ عمليات العيون مجانًا لجميع المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان قامت بالكشف الطبي على عدد (932،729) مريض، واجراء عدد (208،987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.